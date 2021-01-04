Tekirdağ'da alzheimer hastası yabancı uyruklu kadın için kayıp başvurusu yapıldı - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde bir süredir haber alınamayan 56 yaşındaki alzheimer hastası Semira Şeyh için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Suriye uyruklu Semira Şeyh'in oğlu Muhammet Ali, yaptığı açıklamada, Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde yaşayan annesinden 25 Aralık'tan bu yana haber alamadıklarını söyledi.

Annesinin hayatından endişe etmeye başladıklarını belirten Muhammet Ali Şeyh, jandarmaya kayıp başvurusu yaptıklarını ifade etti.

Annesinin alzheimer hastası olduğunu ve gittiği yerleri çok çabuk unuttuğunu anlatan Şeyh, "Annem 10 gündür ortada yok. Jandarmaya başvurduk. Sokak sokak arıyoruz ama bir sonuca ulaşamadık. Annemi gören, yerini bilen varsa lütfen jandarma ya da polise bildirsin." dedi.