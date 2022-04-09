Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri TEMEK kurslarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri TEMEK kurslarını ziyaret etti

09.04.2022 10:56
Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri TEMEK kurslarını ziyaret etti

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarını (TEMEK) ziyaret etti.

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarını (TEMEK) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Karacakılavuz Anaokulu öğrencileri, "Sanata Adım Adım" projesi kapsamında mozaik atölyesini gezdi.

Öğrenciler resim ve sanat eğitim öğretmeni Emel Şerifoğlu ve kursiyerlerden mozaik sanatının tarihi, teknikleri ve yapılışı hakkında bilgi aldı.

Eğitmen Şerifoğlu, öğrencileri kurslarında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, mozaik sanatını genç kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da TEMEK kurslarının, hem vatandaşların yeni meslekler edinmesinde önemli bir rol üstlendiğini hem de geleneksel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak konusunda önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Karacakılavuz, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri TEMEK kurslarını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Okula gitmek için yola çıktı, sokak köpeğinin saldırısına uğradı: İşte o görüntüler
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:03:14. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri TEMEK kurslarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement