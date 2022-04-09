Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri TEMEK kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarını (TEMEK) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Karacakılavuz Anaokulu öğrencileri, "Sanata Adım Adım" projesi kapsamında mozaik atölyesini gezdi.

Öğrenciler resim ve sanat eğitim öğretmeni Emel Şerifoğlu ve kursiyerlerden mozaik sanatının tarihi, teknikleri ve yapılışı hakkında bilgi aldı.

Eğitmen Şerifoğlu, öğrencileri kurslarında ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, mozaik sanatını genç kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da TEMEK kurslarının, hem vatandaşların yeni meslekler edinmesinde önemli bir rol üstlendiğini hem de geleneksel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak konusunda önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.