TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK

01.09.2022 16:35

TEKİRDAĞ'da aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlat yaşattı.

TEKİRDAĞ'da aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlat yaşattı.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, yağışın bastırmasıyla birlikte

kapalı alanlara, duraklara sığınıp, yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, Tekirdağ'da yer yer, hafif yağışlar beklendiğini belirtti.

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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK - Son Dakika

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