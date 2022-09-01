Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Tekirdağ 'da aniden bastıran sağanak etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, yağışın bastırmasıyla birlikte

Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.