Bu arada site sakinlerinin site içerisinde tasmasız gezinmesine izin verilen köpeklerden şikayetçi olduğu ifade edildi.

Yenice Mahallesi'ndeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaşları 9-11 arasında değişen 3 arkadaş birlikte siteden içeri girdikten sonra çocuklar kaçışmaya başladı. Bu sırada yola çıkan gruptaki çocuklardan A.Ö'ye otomobil çarptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

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