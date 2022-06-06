Aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı

06.06.2022 17:42

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde köpekten korktuğu için aniden yola çıktığı sanılan çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde köpekten korktuğu için aniden yola çıktığı sanılan çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Yenice Mahallesi'ndeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yaşları 9-11 arasında değişen 3 arkadaş birlikte siteden içeri girdikten sonra çocuklar kaçışmaya başladı. Bu sırada yola çıkan gruptaki çocuklardan A.Ö'ye otomobil çarptı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu, çocukların kendilerine havlayan A.Ö'ye ait köpekten kaçtığı sanılıyor.

Bu arada site sakinlerinin site içerisinde tasmasız gezinmesine izin verilen köpeklerden şikayetçi olduğu ifade edildi.

Aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı
Aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı
Aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı
Aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

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