Tekirdağ'da anıt ağaçlara bakım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da anıt ağaçlara bakım - Son Dakika

Tekirdağ'da anıt ağaçlara bakım

6 saat önce

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da anıt ağaçlarda bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da anıt ağaçlara bakım, System.String[]

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da anıt ağaçlarda bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirildi.


Süleymanpaşa merkez mahalleleri ile Barbaros ve Naip mahallelerinde Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararları ile tescil edilen 32 adet anıt ağacın bakım ve budama işlemleri için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü nezaretinde Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince TS 13190 sayılı anıt ağaçlar tekniğine uygun şekilde düzenli olarak budanıyor. - TEKİRDAĞ

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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