Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı

25.07.2022 18:17
Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm anız ile 5 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm anız ile 5 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Olay, Marmara Ereğlisi Çeşmeli Mahallesi kırsalındaki Poyraz Çatağı mevkiinde meydana geldi. Buğday anızı olan tarlada yangın çıktı. Havaya yükselen yoğun dumanlar Çorlu'nun Türkgücü ile Havuzlar mahallelerinden de görüldü. Yangın büyüyerek çamlık alana da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Çorlu ve Marmara Ereğlisi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday anızı olan arazi küle dönerken, 5 dönüm çamlık alan da zarar gördü. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı - Son Dakika
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