Anne kedi burada sezaryen yöntemiyle sağlıklı iki yavru dünyaya getirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından anne kedi yavrularını emzirdi.

Ekipler tarafından kliniğe götürülen kedi, veteriner hekimler tarafından ameliyata alındı.

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da anne kedi ve iki yavrusu sezaryenle kurtarıldı - Son Dakika

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