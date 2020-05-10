Tekirdağ'da Anneler Günü - Son Dakika

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 100 yaşının üzerindeki anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Abban, ilçede yaşayan 105 yaşındaki Gülüzar Tekin, 101 yaşındaki Rahime Yıldırım ve 108 yaşındaki Elif Yılmaz'ı ikametlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Abban, daha sonra Hz. Hatice Vakfı tarafından hazırlanan hediyeleri Tekin, Yıldırım ve Yılmaz'a verdi.

Abban, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün annelerin gününü kutladığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımız ve Hz.Hatice Vakfı işbirliğinde Sakarya'da 100 yaşını dolduran anneler için hatıra ormanı oluşturuluyor. Bakanlığımızın gönderdiği hediyeleri ilçemizdeki 100 yaş üzeri annelerimize teslim ederek anneler gününü kutladık. Ayrıca şehit annelerinin de günlerini kutluyoruz." dedi.

-Belediye Başkanı İnan şehit annelerini ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Başkan İnan, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduklarını ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden İnan, "Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz. Sizlere kapımız her zaman açık. Şehit ailelerimizi düzenli olarak ziyaret ederek onları hiç yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum." dedi.

İnan, ziyaret ettiği şehit annelerine çeşitli hediyeler verdi.