Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir iş yapamayan çiçekçilerin yüzü, Anneler Günü'nde güldü.

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dünden itibaren çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor. Uzun süre yaşanan durgunluğun ardından dün iş yerlerini açan çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişlere yetiştirmeye çalışıyor. Siparişler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle adreslere teslim ediliyor.

Tekirdağ'da çiçekçilik yapan Halil Kurtaran, AA muhabirine, telefonla aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Bugün çok sayıda sipariş aldıklarını vurgulayan Kurtaran, "Sabahtan aldığımız siparişleri hazırladık. Gün boyunca evlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu yıl diğer anneler gününe göre çok farklı oldu. Bizler de dışarı çıkamayanlar için çiçekleri evlerine götürüyoruz. İşlerimizde yaşanan hareketlilik de bizleri memnun etti." dedi.