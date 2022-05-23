Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

23.05.2022 18:06

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından bıçakla öldürülen 6 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından bıçakla öldürülen 6 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi.

E.K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alınarak Bağlık Mahallesi Veysel Karani Camisi'ne getirildi.

Küçük kızın cenazesi, kılınan namazın ardından Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine küçük kızın ailesi ve yakınları katıldı.

Anne S.K, dün 6 yaşındaki kızını öldürdüğü gerçekçisiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi
Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin öldürdüğü 6 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika


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