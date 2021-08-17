Tekirdağ'da apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde bir apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Mahallesi Yuvam Konutları'nda bir şüpheli, dairelerin önünde bulunan bazı ayakkabıları çaldı.
Hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri, hırsızın binaya misafir gibi girerek ayakkabıları aldığını ifade etti.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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