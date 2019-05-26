Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da araç yangını

Tekirdağ'da araç yangını

5 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'da araç yangını, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:54 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, İtfaiye, Tekirdağ, Güncel
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