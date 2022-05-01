Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı

01.05.2022 12:55

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracında uyuşturucu hap ve skunk ele geçirilen taksi sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracında uyuşturucu hap ve skunk ele geçirilen taksi sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Gişeler mevkisinde E.A'nın kullandığı taksiyi durdurdu.

Dedektör köpeği Larissa'nın da kullanıldığı aramada, 4 bin 750 uyuşturucu hap, 530 gram skunk ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1350 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı
Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı
Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı
Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı
Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Aracında 4 bin 750 uyuşturucu hap bulunan taksi şoförü tutuklandı - Son Dakika
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