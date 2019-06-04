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Tekirdağ'da araçlar feribot kuyruğu oluşturdu

1 saat önce

Tekirdağ'da araçlar feribot kuyruğu oluşturduDokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini Marmara Denizi'nde bulunan adalarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tekirdağ'da araçlar feribot kuyruğu oluşturdu
Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini Marmara Denizi'nde bulunan adalarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden birçok tatilci vatandaş araçları ile geldikleri Tekirdağ feribot iskelesinde yığılmalara neden olurken, tatilciler saatler süren kuyrukta bekledi. Bayram yoğunluğu nedeniyle Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen tatilciler, bunaltıcı sıcaklar altında feribotlara binmek için sıraya girdiler. Tatilciler ve araçlarının oluşturduğu kuyruk nedeniyle Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.
Kuyrukta bekleyen tatilcilerden Beytullah Durmuş, 'Biz İstanbul Küçükçekmece'den geliyoruz. Avşa'ya doğru tatile çıkıyoruz, 2.5 saattir bekliyoruz. Otoparkta yok ki burada yaya olarak geçelim. Mecbur bekliyoruz. Allah'tan ek sefer yaptılar onu bekliyoruzö dedi. Fatoş Ketenci ise, 'İstanbul Bostancı'dan geliyoruz. Bayram tatilinde Avşa'ya gitmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buradayız bekliyoruz. Erken geldik, erkenden binip gidelim diye ama gene binemedik. Bayramlarda yollar böyle ne yazık ki yapacak bir şey yokö dedi.
Tekirdağ'da araçlar feribot kuyruğu oluşturdu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:36 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Marmara Denizi, Marmara, Tekirdağ, Güncel
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