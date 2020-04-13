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Tekirdağ'da araçlar için "Mobil Dezenfeksiyon İstasyonu" kuruldu
6 saat önce
Şarköy Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Mobil Dezenfeksiyon İstasyonu" hizmete başladı.
Şarköy Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Mobil Dezenfeksiyon İstasyonu" hizmete başladı.
Belediye yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe girişinde bulunan belediye garajı önüne Mobil Dezenfeksiyon İstasyonu kuruldu. Vatandaşlar gün boyunca 08: 00-17: 00 saatleri arasında araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirebilecek.
İstasyonda şimdiye kadar 80 araç dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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