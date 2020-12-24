Tekirdağ'da araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde uygulama yaptı.
Ekipler, durdurdukları araçta yaptıkları aramada 2 bin 772 uyuşturucu hapla sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.K. ve H.O.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
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