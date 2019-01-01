Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Araçta Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı

Tekirdağ'da Araçta Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı

27 dakika önce

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta, 130 gram skunk ele geçirildi.

Tekirdağ'da Araçta Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta, 130 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, Süleymanpaşa ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 130 gram skunk ele geçirilirken, sürücü U.U. ve yanındaki İ.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:16 Kaynak: DHA

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