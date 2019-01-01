Tekirdağ'da Araçta Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı
27 dakika önce
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta, 130 gram skunk ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta, 130 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul
'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, Süleymanpaşa
ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 130 gram skunk ele geçirilirken, sürücü U.U. ve yanındaki İ.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:16 Kaynak: DHA
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