Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 16 fişek, 21 şişe kaçak içki, 10 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da aranan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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