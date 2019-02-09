Tekirdağ'da Aranan 2 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde "borçlunun borcunu ödememesi" suçundan aranan C.K. ile iki farklı yaralama suçundan aranan M.B'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.



Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, aranan 2 kişiyi Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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