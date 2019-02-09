Tekirdağ'da Aranan 2 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde "borçlunun borcunu ödememesi" suçundan aranan C.K. ile iki farklı yaralama suçundan aranan M.B'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, aranan 2 kişiyi Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:41 Kaynak: AA
Tekirdağ'da Doğal Gazın Çıkma Anı Böyle Görüntülendi
Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak