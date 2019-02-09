Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Aranan 2 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Aranan 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da Aranan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde "borçlunun borcunu ödememesi" suçundan aranan C.K. ile iki farklı yaralama suçundan aranan M.B'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, aranan 2 kişiyi Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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