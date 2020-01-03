Tekirdağ'da aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde yaptığı operasyonda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenilen S.B'yi yakaladı.

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaptıkları çalışma sonucu Yavaşca Mahallesi'nde 14 ayrı suçtan aranması olan A.A'yı yakaladı.

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.