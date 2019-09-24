Tekirdağ'da aranan 22 şüpheli yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, bir kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

Ekipler 60 adreste yaptığı eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan haklarında yakalanma emri çıkarılan 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ 'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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