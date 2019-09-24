Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da aranan 22 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da aranan 22 şüpheli yakalandı

10 dakika önce

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da aranan 22 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler 60 adreste yaptığı eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan haklarında yakalanma emri çıkarılan 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, bir kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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