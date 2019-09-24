Tekirdağ'da aranan 22 şüpheli yakalandı
10 dakika önce
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler 60 adreste yaptığı eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan haklarında yakalanma emri çıkarılan 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, bir kişi savcılıktan serbest bırakıldı.
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