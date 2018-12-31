Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Aranan 9 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Aranan 9 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da Aranan 9 Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yapılan "Türkiye Güven Huzur-9" uygulamasında 2 bin 395 kişinin, Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi ile sorguları yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, 73 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde ise 15 araca bin 997 lira para cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:14 Kaynak: AA

Huzur, Türkiye, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Tarihi Rekor! 2018'de Bor Madeninden 1 Milyar Doları Aşkın Gelir Sağlandı Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:23:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Aranan 9 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]