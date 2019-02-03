Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'da Aranan Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Tekirdağ'da yakalandı.

Tekirdağ'da Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Süleymanpaşa ilçesinde, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Tekirdağ'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında 25 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Erol E'nin, Süleymanpaşa'da olduğu bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan Erol E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:47 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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