Tekirdağ'da Aranan Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Tekirdağ'da yakalandı.
Süleymanpaşa
ilçesinde, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Tekirdağ
'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında 25 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Erol E'nin, Süleymanpaşa'da olduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan Erol E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:47 Kaynak: AA
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