Tekirdağ'da Aranan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 15 ay, 3 ayrı hırsızlık suçundan ise 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Gökhan Altuntaş'ın ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki ardından şahıs Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:08 Kaynak: AA
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