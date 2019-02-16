Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'da Aranan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Tekirdağ'da Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 15 ay, 3 ayrı hırsızlık suçundan ise 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Gökhan Altuntaş'ın ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki ardından şahıs Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:08 Kaynak: AA

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