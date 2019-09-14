Tekirdağ'da aranan şüpheli yakalandı
25 dakika önce
Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:12 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine M.S'yi
durdurdu.
Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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