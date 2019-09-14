Tekirdağ'da aranan şüpheli yakalandı

Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine M.S'yi

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2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alımı için şartlar açıklandı