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Tekirdağ'da aranan şüpheli yakalandı

25 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.

Tekirdağ'da aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kumbağ Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine M.S'yi


durdurdu.


Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Kumbağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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