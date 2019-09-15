Tekirdağ'da aranan şüpheli yakalandı
1 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eski Cami Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine A.K'yi
durdurdu.
Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı Meteoroloji'den 30 kentte yağış uyarısı Arınç ve Bahçeli'nin açıklamaları AK Parti'yi rahatsız etti iddiası Donald Trump'tan "ten rengi" açıklaması: Ampuller nedeniyle turuncu görünüyor