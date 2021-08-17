Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 26 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 12 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika

Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor

Kaçan boğasını yakalamak istedi! Talihsiz adam, boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirdi

Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular

4. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti

Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı

Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı

Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu