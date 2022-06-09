Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından, haklarında çeşitli suçlardan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde E.T, Ü.V, D.V. ve T.Ş. isimli 4 şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Tekirdağ, Hisarcık, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da aranması bulunan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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