TIR, hafriyat kamyonuna çarptı; Rumen sürücü yaralandı - Son Dakika
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TIR, hafriyat kamyonuna çarptı; Rumen sürücü yaralandı

28.07.2022 12:36

TEKİRDAĞ'da, arıza nedeniyle sürücüsünün güvenlik şeridinde ilerlediği hafriyat kamyonuna aynı yöne giden TIR çarptı.

TEKİRDAĞ'da, arıza nedeniyle sürücüsünün güvenlik şeridinde ilerlediği hafriyat kamyonuna aynı yöne giden TIR çarptı. Kazada, TIR'ın Romanyalı şoförü Vasile Pamdabologa ağır yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi TEM otoyolu Ağırmeşe piknik alanı mevkisinde meydana geldi. Edirne'den İstanbul'a giden Servet Sun, yönetimindeki 34 CCP 696 plakalı hafriyat kamyonu arıza yapınca emniyet şeridinde ilerlemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen Romanya uyruklu Vasile Pamdabologa yönetimindeki IS 80 LOY plakalı TIR, hafriyat kamyonuna çarptı. TIR hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Rumen sürücü Pamdabologa'yı hastaneye kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı Tekirdağ'da kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Edirne, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR, hafriyat kamyonuna çarptı; Rumen sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR, hafriyat kamyonuna çarptı; Rumen sürücü yaralandı - Son Dakika
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