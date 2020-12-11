Artırılan tedbirler Kovid-19 vaka sayılarını azaltıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı artırılan tedbirler sayesinde vaka sayısında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, günlük vaka sayısının düştüğü iller arasında yer alan Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 20 azaldı.

Kent sakinleri maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda hassas davranmaya devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler sayesinde vaka sayılarının düşmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Filyasyon ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlatan Kalkan, şöyle konuştu:

"Filyasyon ekiplerimizin sayısını iki katına çıkardık. Sayın Valimiz Aziz Yıldırım'ın destekleriyle araç sayımızı iki katına yükselttik. Çağrı merkezlerimizden vatandaşlarımızı günlük aramaya başladık. Evlere kurumumuzun hazırladığı içerisinde hastaların ilaç, maske ve dezenfektanlarının bulunduğu paketleri ulaştırıyoruz. İhtiyaç duyulması halinde evlerdeki hastalar dışarıya çıkarılmadan evde sürüntü örnekleri alınıyor. Bu koordineli çalışmalarımızla, kurumlarımızın ve halkımızın bilinçli hareket etmesiyle vaka sayılarında düşüş devam edecektir."

Kent sakinlerinden Kazım Cingü de yetkililerinin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tekirdağ insanı bilinçli hareket etmeye devam ettikçe vaka sayıları da düşecektir. Ekipler sürekli sahada denetimlere devam ediyor. Çevremde gördüğüm kadarıyla insanlar kurallara uyuyor. İnşallah el birliğiyle tedbirlere titizlikle uyarak bu salgından kurtuluruz." dedi.