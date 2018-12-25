Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde 6 tonluk demir su deposunu çalan 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz
Mahallesi'nde 6 tonluk demir su deposunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri, S.Ş, M.B. ve E.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Çorlu
'da resmi belgede sahtecilik iddiası
Çorlu ilçesinde bir bankada karşılıksız olduğu tespit edilen çeki bozdurmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, F.U, 83 bin liralık bir çeki bozdurmak için Yenice
Mahallesi'nde bulunan bankaya geldi.
Çekin karşılıksız olduğunu tespit eden görevli banka memuru durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Çerkezköy
'de fuhuş operasyonu
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, fuhşa aracılık ettiği ve yer ayarladığı tespit edilen R.G. ve M.İ'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.