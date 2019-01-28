Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ'da Asayiş

1 saat önce

Çorlu ilçesinde kombi çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'da Asayiş, System.String[]
Çorlu ilçesinde kombi çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesinde yaşayan İ.A. evinin balkonundaki kombinin S.E. tarafından sökülerek çalınmaya çalışıldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan S.E'nin emniyete götürüldü.

Çorlu'da kapkaç iddiası

Çorlu ilçesinde yolda yürüyen 13 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonu çalındı.

Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi Alşahin lojmanları yakınında yolda yürüyen B.B'nin yanına yaklaşan bir şüpheli çocuğun elindeki telefonu almak istedi. Çocuğu hırpalayan şüpheli bu sırada telefonu alarak kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çocuğun ve vatandaşların tarif ettiği eşkale göre şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Reşadiye, Polis, Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi 1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı

Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:44:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]