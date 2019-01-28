Tekirdağ'da Asayiş
1 saat önce
Çorlu ilçesinde kombi çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
Çorlu
ilçesinde kombi çalmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye
Mahallesinde yaşayan İ.A. evinin balkonundaki kombinin S.E. tarafından sökülerek çalınmaya çalışıldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan S.E'nin emniyete götürüldü.
Çorlu'da kapkaç iddiası
Çorlu ilçesinde yolda yürüyen 13 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonu çalındı.
Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi Alşahin lojmanları yakınında yolda yürüyen B.B'nin yanına yaklaşan bir şüpheli çocuğun elindeki telefonu almak istedi. Çocuğu hırpalayan şüpheli bu sırada telefonu alarak kaçtı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis
ekipleri çocuğun ve vatandaşların tarif ettiği eşkale göre şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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