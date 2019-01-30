Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Turgut Mahallesinde park halinde bulunan motosikletin çalındığı ihbarını aldı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda S.G'yi çaldığı motosikletle ile yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.
AVM'de hırsızlık iddiası
Süleymanpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezi içindeki marketten yiyecek çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydoğdu Mahallesinde bulunan alışveriş merkezi içindeki marketten yiyecek çalındığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli F.Y'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.