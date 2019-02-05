Tekirdağ'da Asayiş

Süleymanpaşa
ilçesinde bir marketten alkol ve sigara çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri A.S'nin Ortacami Mahallesi'ndeki bir marketten alkol ve sigara çalındığı ihbarını aldı.
Olay yerine gelen ekipler marketin güvenlik kameralarında yaptıklarını incelemede şüpheliyi tespit etti.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca yakalandı Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler
Mahallesinde kontrollerini sürüdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, H.A. üzerinde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.