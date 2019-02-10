Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ'da Asayiş

1 saat önce

Malkara ilçesinde bir araçta yapılan aramada 203 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Malkara ilçesinde bir araçta yapılan aramada 203 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde kontrollerini sürüdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 203 gram shunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ö.T ve O.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Apartman korkuluklarını çalan kişi yakalandı

Çorlu ilçesinde bir apartmanın demir korkuluklarını çalan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Muhittin Mahallesindeki bir apartmanın demir korkuluklarının çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler yaptıkları fiziki takip sonucunda şüpheli C.K'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Muratlı'da bir kişi üzerinde kuru sıkı tabanca yakalandı

Muratlı ilçesinde bir kişi üzerinde bir adet kuru sıkı tabanca ve çakı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesinde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.K'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet kuru sıkı tabanca ve çakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Polis, Malkara, 3. Sayfa
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