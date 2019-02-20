Tekirdağ'da Asayiş

Çerkezköy
ilçesinde bir kişi üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa
Mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.S'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir fişek skunk maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a hakaret iddiası Çorlu
ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği iddiasıyla M.A'yı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen ve Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.