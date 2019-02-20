Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ'da Asayiş

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.S'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir fişek skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası

Çorlu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği iddiasıyla M.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:55 Kaynak: AA

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