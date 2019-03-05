Tekirdağ'da Asayiş

Çerkezköy ilçesinde 2 kişi üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesinde 2 kişi üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.S. ve M.D'yi durdurdu.



Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Ergene'de hırsızlık iddiası



Ergene ilçesinde bir aparmanın demir korkuluklarını çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri H.S. ve Ü.Ç'nin bir apartmanın demir korkuluklarını sökmeye çalıştığını gördü.



Bu olay üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri suç üstü yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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