Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ'da Asayiş

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde 2 kişi üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da Asayiş, System.String[]
Çerkezköy ilçesinde 2 kişi üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.S. ve M.D'yi durdurdu.

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ergene'de hırsızlık iddiası

Ergene ilçesinde bir aparmanın demir korkuluklarını çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri H.S. ve Ü.Ç'nin bir apartmanın demir korkuluklarını sökmeye çalıştığını gördü.

Bu olay üzerine harekete geçen ekipler şüphelileri suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:19 Kaynak: AA

Kemalpaşa Mahallesi, Polis, Çerkezköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı Yabancı Dil Bilen Bekçiler İşbaşı Yaptı

Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 13:01:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]