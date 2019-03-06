Tekirdağ'da Asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre 100. Yıl Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri C.Z'yi durdurdu.



Ekipleri şüphelinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde yaptıkları sorgulamada çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Çerkezköy'de bir kişi üzerinde uyuşturucu yakalandı



Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri O.A'yı



durdurdu.



Şüpheli üzerin yapılan aramalarda 3,38 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Hırsızlık iddiası



Çerkezköy ilçesinde bir marketin kasasından para çaldıkları tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipler Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir marketin kasasının para çalındığı ihbarını aldı.



Olay yerine gelen ve güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri hırsızın O.K. olduğunu tespit etti.



Ekiplerce ikametinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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