Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ'da Asayiş

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozyörük Mahallesi'nde Muammer İn (63) yönetimindeki 59 YE 159 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

-Uyuşturucu yakalandı

Çorlu'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.K'nın üzerini aradı. Aramada, Y.K'nın üzerinde 10 gram eroin ve 2 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Malkara'da hayvan hırsızlığı iddiası

Malkara ilçesinde bir çiftçi 12 koyunun ahırdan çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde hayvancılık ile geçimini sağlayan Yusuf Er (55) koyunlarını yemlemek için ahıra girdi. Ahırda 12 koyununun eksik olduğunu tespit eden Er, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Er gazetecilere yaptığı açıklamada zor durumda olduğunu belirterek "Kendi imkanlarımızla aramaya kalktık, bulamadık. Sabah muhtarımız Jandarmayı aradı, jandarmada olay yerine geldi. Ortalama 8 bin lira zararımız var. Kapılar geldiğimizde açıktı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:05 Kaynak: AA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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