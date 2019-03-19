Tekirdağ'da Asayiş

Kapaklı ilçesinde hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kapaklı ilçesinde hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.F. İnönü Mahallesi'nde yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından Çerkezköy adliyesine sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



-Kapaklı'da trafik kazası



Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Pınarça Mahallesinde seyir halinde olan Ömer Korkmaz'ın kullandığı 59 UY 579 plakalı motosiklete A.C'nın kullandığı otomobil çarptı.



Kazada yaralan sürücü Korkmaz, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü A.C. olay yerinden kaçtı.



Jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonucunda olay yerinde bulunan kırık ayna parçalarından aracın marka ve modelini belirledi. Daha sonra Pınarca Mahallesinde aynı marka ve model olan 59 YT 5460 plakalı otomobilin tamire giderek aynasını yaptırdığı tespit edildi.



Kaza yerinden geçtiği tespit edilen 59 YT 5460 plakalı otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Öte yandan motosiklet sürücüsü Korkmaz'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.



-Çorlu'da uyuşturucu operasyonu



Çorlu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve imalatı yapılan bir eve planlı baskın düzenledi.



Baskında yapılan aramalarda, 40 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen bin 380 lira para ele geçirildi.



Operasyon kapsamında E.A, A.K. ve B.İ. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

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