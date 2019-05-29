Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde 122 kilo kıyılmış tütün ve 810 bin makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]
Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde 122 kilo kıyılmış tütün ve 810 bin makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler, TOKİ uygulama noktasından durumundan şüphelendikleri 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerde yapılan aramalarda 122 kilo kıyılmış tütün ve 810 bin makaron ele geçirildi.
Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.
- Malkara'da şüpheli ölüm
Malkara ilçesinde bir kişi evinden ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan K.Ö'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ile gelen 112 Acil Servis ekipleri K.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

K.Ö. ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:42 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Süleymanpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı Torununun nişanlandığı evde, kanlar içinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]