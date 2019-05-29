Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa
ilçesinde uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde 122 kilo kıyılmış tütün ve 810 bin makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler, TOKİ uygulama noktasından durumundan şüphelendikleri 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerde yapılan aramalarda 122 kilo kıyılmış tütün ve 810 bin makaron ele geçirildi.
Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.
- Malkara
'da şüpheli ölüm
Malkara ilçesinde bir kişi evinden ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
'de yaşayan K.Ö'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine polis ile gelen 112 Acil Servis
ekipleri K.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
K.Ö. ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.