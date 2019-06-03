Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]
Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.Ç'yi durdurdu.
Şüpheli üzerinde arama yapan ekipler fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaçak tütün operasyonu
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 122 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Değirmenaltı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada 122 kilogram kaçak tütün ve 810 bin adet boş makoron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Polis, Çorlu, Güncel
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