Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 5 kişi birden yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca "tefecilik ve yağma" suçlarına karıştıkları değerlendirilen A.U, S.S, T.B, R.B. ve G.M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ergene'de hırsızlık

Ergene ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Marmaracık Mahallesi'ndeki bir fabrikada kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler şüpheli M.E'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.