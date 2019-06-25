Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 5 kişi birden yakalandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:47 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca "tefecilik ve yağma" suçlarına karıştıkları değerlendirilen A.U, S.S, T.B, R.B. ve G.M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ergene'de hırsızlık
Ergene ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Marmaracık Mahallesi'ndeki bir fabrikada kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarını aldı.
Olay yerine gelen ekipler şüpheli M.E'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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