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Tekirdağ'da asayiş

2 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Fatih ve Aydınevler mahallelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.K, E.T, A.K, Ö.T. H.A. ve Ü.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
-Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.A'yı durdurdu.

Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 20 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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