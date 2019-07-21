Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde kontrollerini sürüdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.D.Y'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaçakçılıkla mücadele
Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 50 bin adet makaron ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçak sigara ve makaron satımı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 50 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hayrabolu'da kaçak içki operasyonu
Hayrabolu ilçesinde kaçak içki operasyonunda 97 litre içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satımı ve imalatı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 97 litre kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:47 Kaynak: AA
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