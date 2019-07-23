Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

1 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]
Süleymanpaşa ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde kontrollerini kontrollerini sürdüren polis ekipleri bir marketin camlarının kırıldığını gördü.
Ekipler şüpheli N.C'yi marketteki eşyaları alırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.Ö'yü durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:15 Kaynak: AA
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