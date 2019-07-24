Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

2 saat önce

Çorlu ilçesinde 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]
Çorlu ilçesinde 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler araç içerisinde bulunan Y.B. ve U.K. üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaçak içki operasyonu
Hayrabolu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 29 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiyegöre, Hayrabolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alpullu Caddesi'nde kaçak içki satımı ve imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 29 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ö. ve Ş.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri S.A'yı durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:30 Kaynak: AA
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