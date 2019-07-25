Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa
ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.Ç'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elektronik sigara operasyonu
Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde elektronik sigara likiti satımı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler düzenledikleri operasyonda 34 adet elektronik sigara likiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Çerkezköy
'de uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi
'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri V.Y'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.