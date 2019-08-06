Tekirdağ'da asayiş

Çorlu
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satımı ve kullanımı yapan adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler düzenledikleri eş zamanla operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çerkezköy
'de hırsızlık iddiası
Çerkezköy ilçesinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi
'nde motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler şüpheli O.K'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.