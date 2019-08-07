Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da asayiş
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Tekirdağ'da asayiş

2 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde 27 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da asayiş, System.String[]
Süleymanpaşa ilçesinde 27 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Değirmenaltı Mahallesi'nde kaçak içki satımı yapan adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 27 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler operasyondan fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:01 Kaynak: AA
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